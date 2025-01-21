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Перри о дисквалификации Макдэвида: «Почему НХЛ не защищает суперзвезд, как другие лиги? Лучшим достается чаще других – Коннор знает это, но не жалуется»

Ранее капитан «Эдмонтона» был отстранен на 3 матча за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Конора Гарланда.

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