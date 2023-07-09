Без дверей. Как можно круто оформить проемы

Недавно на даче зашла в гости к подруге. Несколько недель из ее дома доносились характерные звуки ремонта, и мне, конечно, очень хотелось узнать, что она задумала! Поначалу я не поняла, что новенького, только ощутила, что привычное помещение как будто стало больше, при этом не изменившись.