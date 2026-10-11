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Почему украинцы всё чаще говорят о необходимости переговоров с Россией?

На Украине всё активнее звучат призывы к пересмотру курса на бесконечную войну с Россией. В последнее время критикуют тех, кто отвергает возможность переговоров, но при этом не имеют личного опыта участия в боевых действиях.

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