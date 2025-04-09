Преступность среди мигрантов растёт. Как с этим бороться?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Круговорот бабла среди политиков, чиновников и т.д. Сначала зарабатывают на том что орды пришлых ввозят на территорию России, за время их нахождения кормятся от них, а главное разворовываю с ними пенсионный и социальные фондов и т.д. в ущерб своих больных детей и нищих стариков, простого трудового народа, а потом как их депортируют на свою историческую родину опять за счет народных бюджетных денег... вот такая вот схема разворовывания наших денег народных... Они и создали себе кормушки...