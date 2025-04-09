Несколько дней назад председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что число преступлений, совершённых подростками-мигрантами, в 2024 году выросло на 8 % (с 353 до 381 случаев), и это вызывает серьёзное беспокойство.
Преступность среди мигрантов растёт. Как с этим бороться?
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Круговорот бабла среди политиков, чиновников и т.д. Сначала зарабатывают на том что орды пришлых ввозят на территорию России, за время их нахождения кормятся от них, а главное разворовываю с ними пенсионный и социальные фондов и т.д. в ущерб своих больных детей и нищих стариков, простого трудового народа, а потом как их депортируют на свою историческую родину опять за счет народных бюджетных денег... вот такая вот схема разворовывания наших денег народных... Они и создали себе кормушки...
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