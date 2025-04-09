БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Людей как ослов на "морковку" завлекаюта там и в НАТО (автоматом),а там шинель и на Украину!Венгры готовят ЕС...
  • Eduard
    ЕС создана для войн,ей существовать нельзя! Всё что они говорят обычно враньё!Венгры готовят ЕС...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Круговорот бабла среди политиков, чиновников и т.д. Сначала зарабатывают на том что орды пришлых ввозят на территорию...Преступность сред...

Преступность среди мигрантов растёт. Как с этим бороться?

Преступность среди мигрантов растёт. Как с этим бороться?

Несколько дней назад председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что число преступлений, совершённых подростками-мигрантами, в 2024 году выросло на 8 % (с 353 до 381 случаев), и это вызывает серьёзное беспокойство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Круговорот бабла среди политиков, чиновников и т.д. Сначала зарабатывают на том что орды пришлых ввозят на территорию России, за время их нахождения кормятся от них, а главное разворовываю с ними пенсионный и социальные фондов и т.д. в ущерб своих больных детей и нищих стариков, простого трудового народа, а потом как их депортируют на свою историческую родину опять за счет народных бюджетных денег... вот такая вот схема разворовывания наших денег народных... Они и создали себе кормушки...
Ответить
4 час.
наверх