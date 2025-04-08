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Царьград

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Каждый выстрел – минус враг: история самого опасного снайпера, за которым охотится ВСУ

Каждый выстрел – минус враг: история самого опасного снайпера, за которым охотится ВСУ

Семь дней в засаде и сотня ликвидированных: История самого опасного снайпера на фронте.Военнослужащий группировки войск "Восток", известный под позывным "Мага", стал настоящей легендой среди бойцов и настоящим кошмаром для врага.

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Комментарии
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Амара Карпова
Храни Его Бог🙏🙏🙏
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