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Царьград

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Трамп ввёл санкции против двух управлений Минобороны России

Трамп ввёл санкции против двух управлений Минобороны России

Администрация Трампа ввела санкции против российских структур, включая Сухопутные войска России и два управления Минобороны, сославшись на нарушение законодательства о нераспространении оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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Комментарии
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Николай Денисов
На себя США пусть наложат санкции , за нарушение внутреннего законодательства. Так как они разместили свое ядерное оружие в Европе и Турции!
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