Трамп ввёл санкции против двух управлений Минобороны России

Администрация Трампа ввела санкции против российских структур, включая Сухопутные войска России и два управления Минобороны, сославшись на нарушение законодательства о нераспространении оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии