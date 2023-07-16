Олег Бондаренко 3 Вот что особенно любил Хатулька, так это шашлыки. А я решил однажды начать готовить их рядом с домом, как собственно говоря и делали соседи благо огромная поляна находилась прямо возле подъезда.
Хатулька и шашлыки
Комментарии
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Элеонора Коган
Хатулька - уникальный котик!!!Супер!!!
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2 час.
Элеонора Коган
В него влезало столько же, как и после традиционного английского обеда и причём, безо всякого вреда его здоровья!!!!
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2 час.
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