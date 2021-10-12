Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    А мне по фиг, что на Курильских островах собираются или не собираются размещать японцы. Не их это собачье дело - расп...Пора решить вопро...
  • Игорь Егоров
    Пока до этого надо дожить....На каких кораблях...
  • Алексей Сафронов
    Согласен с автором, что "мы живём в самой прекрасной стране", в которой есть государственная компания гаспром, обеспе...Какой прок для гр...

Путин заявил о весомом вкладе России в решение глобальных экологических проблем

Путин заявил о весомом вкладе России в решение глобальных экологических проблем

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские власти продолжат принимать дополнительные меры по восстановлению лесов и борьбе с природными пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх