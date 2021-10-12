Путин заявил о весомом вкладе России в решение глобальных экологических проблем

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские власти продолжат принимать дополнительные меры по восстановлению лесов и борьбе с природными пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин.
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