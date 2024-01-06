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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» продолжает поиск форварда после срыва трансфера Луковича

«Спартак» продолжает поиск форварда после срыва трансфера Луковича

Об этом рассказал хорватский футбольный агент Милан Мартинович. «Я знаю, что «Спартак» ищет нападающего.

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