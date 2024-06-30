РБК: в советской комедии «Три плюс два» нашли киноляп с перцами

По информации РБК, в советской комедии «Три плюс два» был найден киноляп, который заметили не все. В фильме, выпущенном в 1963 году, зеленые перцы вдруг меняют свой цвет на красный всего за несколько минут.
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