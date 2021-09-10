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Около 100 единиц бронетанкового вооружения поступило в войска ЦВО с начала года

Около 100 единиц бронетанкового вооружения поступило в войска ЦВО с начала года

Около 100 единиц бронетанкового вооружения поступило в соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО), а также учебные учреждения и организации Министерства обороны Российской Федерации в регионах Урала, Сибири, Поволжья с начала текущего года.

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