Епархия: купание в крещенской проруби не очищает от грехов

Константин Линьков

Иллюзорные грехи вера в очищении их очищает от иллюзии греха! Вот сказал, что этот участок реки освещён и в нём святая вода и все поверили, это же надо как дураков дурят язычники, очуметь! В какую дурость люди только не верят, а бога то там нет, этого ни кто не замечает! Бог это реальность, а вас фантазиями дурят, а вы и рады веровать во всякую чушь! Вам сказали что вы живёте и вы поверили, что живёте в мире и вы поверили, что вы человек и вы поверили, что вы грешны и в это поверили, все иллюзии только на вере держаться! И Вы не хотите замечать что вы ни чем не отделены от единого целого, от реальности, а мир это иллюзия воображения сознания, нет мира, есть только бог, чем вы и являетесь этим единым и не делимым, которому придумали имя БОГ! Только воображение что вы личность делает вас отделённым от единого целого и не делимого! Что в верху, то и внизу одно целое и не делимое и вы не отделимы от этого, нет границ меж вами и этого целого (Иисус)!