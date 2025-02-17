СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон запустил процесс развала Евросоюза, инициировав проведение неформального саммита с участием только "приближённых" европейских лидеров, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил … .
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