Актриса рассказала, о чем думают артисты во время постельных сцен

Дарья Мороз о съемках постельных сцен в кино: Романтика не в приоритете В интервью Светлане Бондарчук актриса Дарья Мороз поделилась своим взглядом на съемки интимных сцен в кино, отметив, что в этот момент актеры не думают о романтике.