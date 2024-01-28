Актриса рассказала, о чем думают артисты во время постельных сцен

Дарья Мороз о съемках постельных сцен в кино: Романтика не в приоритете В интервью Светлане Бондарчук актриса Дарья Мороз поделилась своим взглядом на съемки интимных сцен в кино, отметив, что в этот момент актеры не думают о романтике.
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