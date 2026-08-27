Суд вернул Михаила Матвеева в гонку за Госдуму после скандального снятия

Виктор Гайдуков А некоторые депутаты из ЕР, не буду называть фамилии, зря радовались и выражали уверенность в том, что в думе станет чище воздух без Матвеева, якобы этот Матвеев разжигал межнациональную рознь, осуждая существующую миграционную политику, порождающую, как я понимаю, бесконтрольную оккупацию азиатами российских городов и творящих на просторах России правовой беспредел. Удачи Вам, Михаил Матвеев, в борьбе за интересы российского народа.

Сергей Виктор Гайдуков А некоторые депутаты из ЕР, не буду называть фамилии, зря радовались и выражали уверенность в том, что в думе станет чище воздух без Матвеева, якобы этот Матвеев разжигал межнациональную рознь, осуждая существующую миграционную политику, порождающую, как я понимаю, бесконтрольную оккупацию азиатами российских городов и творящих на просторах России правовой беспредел. Удачи Вам, Михаил Матвеев, в борьбе за интересы российского народа. А чего не назвать? ФИО не оскорбление😜 Затулин его погняло в ГД