В среду, 26 августа, Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда, который ранее снял депутата Михаила Матвеева с выборов в Государственную думу РФ.
Суд вернул Михаила Матвеева в гонку за Госдуму после скандального снятия
Комментарии
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Виктор Гайдуков
А некоторые депутаты из ЕР, не буду называть фамилии, зря радовались и выражали уверенность в том, что в думе станет чище воздух без Матвеева, якобы этот Матвеев разжигал межнациональную рознь, осуждая существующую миграционную политику, порождающую, как я понимаю, бесконтрольную оккупацию азиатами российских городов и творящих на просторах России правовой беспредел. Удачи Вам, Михаил Матвеев, в борьбе за интересы российского народа.
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1 м.
Сергей
Виктор Гайдуков
А некоторые депутаты из ЕР, не буду называть фамилии, зря радовались и выражали уверенность в том, что в думе станет чище воздух без Матвеева, якобы этот Матвеев разжигал межнациональную рознь, осуждая существующую миграционную политику, порождающую, как я понимаю, бесконтрольную оккупацию азиатами российских городов и творящих на просторах России правовой беспредел. Удачи Вам, Михаил Матвеев, в борьбе за интересы российского народа.
А чего не назвать? ФИО не оскорбление😜 Затулин его погняло в ГД
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1 м.
Андрей Андрей
При этом сам зюганов - точней его администрация, на обращения по электронной почте* не отвечает вообще. Им до фонаря проблемы простых граждан. * - политическая партия не является государственным органом и нормы ФЗ-59 О порядке рассмотрения граждан - в части обращение только через электронный концлагерь госуслуги - не распространяется. А из ФЗ-59 втихаря убрали право на обращение через электронную почту - это "заслуга" "думающих о народе" членов ПЕдиРос.
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1 м.
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