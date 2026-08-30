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Светлов о «Металлурге»: «Стиль сохранен, подрастает новое поколение молодежи. В этой преемственности – один из главных плюсов. Глубина состава – лучшая на Востоке»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов оценил победу «Металлурга» на Мемориале Ромазана .  – Бросилось в глаза, что на Мемориале Ромазана шел более открытый хоккей, чем на Кубке мэра Москвы.

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