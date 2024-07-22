Стало известно, сколько в Орловской области получают за привитие патриотизма

Региональное правительство утвердило размеры должностных окладов работников автономных учреждений Орловской области в сфере патриотического воспитания, подведомственных региональному Департаменту молодёжной политики и реализации патриотических проектов.
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