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Гарет Саутгейт: «ЧМ – возможность обратить внимание на проблемы. Критика будет, но мы сделаем все, что в наших силах»

Гарет Саутгейт порассуждал о методах выражения общественной позиции в футболе. «Я не думаю, что мы сможем сделать заявление, которое удовлетворит всех.

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