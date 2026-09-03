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Царьград

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Москва организовала дополнительный период ОГЭ для 4 тыс. учеников

Москва организовала дополнительный период ОГЭ для 4 тыс. учеников

В Москве стартовал дополнительный период ОГЭ, где более 4 тыс. девятиклассников сдадут экзамены по ряду предметов.

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