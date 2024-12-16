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Китай

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Президент Азербайджана поздравил нового президента Грузии с избранием

Баку, 15 декабря /Синьхуа/ -- Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии, отметив крепкие исторические связи между двумя странами и выразив уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

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