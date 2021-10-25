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Стало известно, сколько Facebook потратит на создание «метавселенной»

Стало известно, сколько Facebook потратит на создание «метавселенной»

Потратить не менее $10 млрд на подразделение Reality Labs, которое занимается разработкой всего необходимого для проекта «метавселенной», в 2021 году запланировала компания Facebook, 26 октября сообщает американское интернет-издание The Verge.

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