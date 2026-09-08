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Рязанские новости

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Тревога из-за БПЛА в Рязанской области продлилась менее часа

Тревога из-за БПЛА в Рязанской области продлилась менее часа

Тревога из-за беспилотников в Рязанской области продолжалась менее часа и была отменена в 5.13 утра. Последствия инцидента не уточняются.

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