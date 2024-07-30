Сотрудница банка в Смоленске получила штраф за систематические факты коррупции

36-летнюю начальницу службы партнерского канала продаж АО «Россельхозбанк» осудили за мошенничество. Как отметили в УФСБ России по Смоленской области, женщина, пользуясь своим должностным положением, организовала схему хищения денежных средств.
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