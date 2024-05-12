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НАТО падёт, Россия заключит союз с Германией, Польша потеряет выход к морю, а США закроют 80 % военных баз"- прогноз геоаналитика Лифшульца

НАТО падёт, Россия заключит союз с Германией, Польша потеряет выход к морю, а США закроют 80 % военных баз"- прогноз геоаналитика Лифшульца

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ну, у тебя, конечно, компромат более мощный, не сравнить с видяшками Навального. Но поделиться им боишься. Сразу упекут. Интересно куда? В дурку, или в казематы Лубянки?
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38 мин.
Natalija Osminina
&quot;Вдумчивых коментов&quot; я настрочила за сегодня штук 30. Но ты же слеп, таракан пидорасный.   Сиди в своей палате и не отсвечивай. Уж от тебя умных постов я точно не встречала. Хоть бы один написал в опровержение. Я то могу доказать,  ленту посмотри. А ты что предъявишь? свой НОЛЬ?
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36 мин.
Natalija Osminina
Твое мелкое пидорасное дерьмо из тебя выползает уже не в первый раз. Привычка писать обо мне  третьему лицу, чтобы вызвать ответ, а потом  обвинять меня, что я обещала не писать)). Чисто ублюдочный мелкий провокатор. Забыл, что это ты обещал мне не обсуждать меня с третьими лицами. Да о каких обещаниях я говорю..  пидоры не способны держать слово. В этом их суть.
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25 мин.

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