НАТО падёт, Россия заключит союз с Германией, Польша потеряет выход к морю, а США закроют 80 % военных баз"- прогноз геоаналитика Лифшульца

Natalija Osminina Ну, у тебя, конечно, компромат более мощный, не сравнить с видяшками Навального. Но поделиться им боишься. Сразу упекут. Интересно куда? В дурку, или в казематы Лубянки?

Natalija Osminina "Вдумчивых коментов" я настрочила за сегодня штук 30. Но ты же слеп, таракан пидорасный. Сиди в своей палате и не отсвечивай. Уж от тебя умных постов я точно не встречала. Хоть бы один написал в опровержение. Я то могу доказать, ленту посмотри. А ты что предъявишь? свой НОЛЬ?