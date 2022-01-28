Сибирь.Реалии

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Очередной военный эшелон отправился в Беларусь из Приамурья

Очередной военный эшелон отправился в Беларусь из Приамурья

Очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа отправился из Амурской области в Беларусь для участия в учении "Союзная решимость", сообщает 28 января пресс-служба Минобороны.

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