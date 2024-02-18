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У дилеров появились редкие Lada Vesta комплектации Enjoy. В чем их особенность?

У дилеров появились редкие Lada Vesta комплектации Enjoy. В чем их особенность?

Инсайдерский паблик Avtograd news сообщил о том, что у дилеров появилась необычная Lada Vesta – переходная: она в максимальном оснащении (насколько это сейчас в принципе доступно для Vesta), но при этом не имеет подушек безопасности.

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