Устроивший дрифт на Дворцовой лихач был задержан

Водитель автомобиля, решивший подрифтовать в ночи на Дворцовой площади, очутился за решеткой. Как стало известно Мойке78, устроивший опасную езду молодой житель Москвы в сердце Петербурга, понес свое наказание за отчаянные пируэты, выписанные автомобилем на Дворцовой площади.
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