Устроивший дрифт на Дворцовой лихач был задержан

Водитель автомобиля, решивший подрифтовать в ночи на Дворцовой площади, очутился за решеткой. Как стало известно Мойке78, устроивший опасную езду молодой житель Москвы в сердце Петербурга, понес свое наказание за отчаянные пируэты, выписанные автомобилем на Дворцовой площади.