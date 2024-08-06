Экс-руководители «Почты России» отправлены судом в колонию

Виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ) признаны бывшие топ-менеджеры «Почты России» Сергей Емельченков и Андрей Синичкини, сообщает 5 августа пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
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