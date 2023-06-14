Отделение Социального фонда России (СФР) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проактивно назначило пособия по временной нетрудоспособности более чем 120 тысячам жителей края.
Популярные статьи
- Мирошник: решение конфисковать российский Ан-124 и передать его Украине переводит Канаду в статус страны-вора и беспредельщика
- Кадыров: руководителей Украины ждут худшие времена в их жизни, чеченские бойцы горят желанием воздать сполна киевскому режиму
- CNN: ВСУ несут большие потери, столкнувшись с неожиданно сильным сопротивлением российских сил
Свежие комментарии