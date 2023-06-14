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Жителям Хабаровского края выплатили 3 млрд руб. за временную нетрудоспособность

Жителям Хабаровского края выплатили 3 млрд руб. за временную нетрудоспособность

Отделение Социального фонда России (СФР) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проактивно назначило пособия по временной нетрудоспособности более чем 120 тысячам жителей края.

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