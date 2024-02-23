20+ женщин, которые в комплекте с мужем получили «чудесных» родственничков

Практически в каждой семье есть люди, которые не понимают значения слов «личные границы». Родственники со стороны мужа могут игнорировать просьбы невестки о помощи, но зато с радостью будут давать ей непрошеные советы.
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