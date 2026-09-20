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Аллегри об 1:1 с «Фиорентиной»: «Наполи» надо настойчивее идти на мяч – в атаке и в обороне. Нас должна злить потеря очков, можно было сыграть лучше в ряде эпизодов»

Главный тренер « Наполи » Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Фиорентиной» (1:1) в 5-м туре Серии А .

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