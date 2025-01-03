Зеленский приказал остановить наступление ВС РФ в январе и прокомментировал цель нахождения ВСУ под Курском Продолжающий называть себя президентом Украины Зеленский заявил о том, что армия России «имеет определённый успех на востоке», и добавил, что «отдал приказ остановить продвижение России в январе».