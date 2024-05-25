Российский дипломат: НАТО организует сеть киберлабораторий у границ России

С налом украинского конфликта борьба идёт не только на передовой, но и в киберпространстве. Североатлантический альянс создаёт близ российских границ киберлаборатории, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)