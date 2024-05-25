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Российский дипломат: НАТО организует сеть киберлабораторий у границ России

Российский дипломат: НАТО организует сеть киберлабораторий у границ России

С налом украинского конфликта борьба идёт не только на передовой, но и в киберпространстве. Североатлантический альянс создаёт близ российских границ киберлаборатории, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

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