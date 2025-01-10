Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Иринушка
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Влад А4 улетел из России после выступления на прямой линии Путина

Влад А4 улетел из России после выступления на прямой линии Путина

Блогер-миллионник Влад А4 (он же — Влад Бумага) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию из Лос-Анджелеса, тем самым сообщив о своем отъезде из России.

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