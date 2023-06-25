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Вам шашечки или ехать?

Вам шашечки или ехать?

Минэнерго РФ, по словам замглавы ведомства Евгения Грабчака, ожидает полного импортозамещения критических технологий в электроэнергетике к 2027 году.

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