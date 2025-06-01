В Барнауле охранники избили посетителя клуба и залили его перцовкой

Охранники клуба Барнауле избили посетителя, который якобы не хотел уходить, сообщает Mash Siberia. По данным Telegram-канала, ЧП произошло у ночного заведения на Красноармейском проспекте после того, как охранники попросили уйти одного из посетителей.
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