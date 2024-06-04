Летние хитрости: как охладить квартиру или дом без кондиционера

С наступлением лета многие из нас сталкиваются с проблемой жары в домах и квартирах. Хотя кондиционеры являются эффективным решением, их использование требует значительных затрат на электроэнергию и может быть недоступным для некоторых людей.
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