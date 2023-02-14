Жильцам взорвавшегося в Новосибирске дома власти помогут закрыть ипотеку

В ближайшее время мэрия Новосибирска планирует провести переговоры с банками на предмет признания взрыва газа в многоквартирном доме, происшедшего на прошлой неделе, страховым случаем и основанием для закрытия ипотеки тем, у кого она была оформлена.
В ближайшее время мэрия Новосибирска планирует провести переговоры с банками на предмет признания взрыва газа в многоквартирном доме, происшедшего на прошлой неделе, страховым случаем и основанием для закрытия ипотеки тем, у кого она была оформлена.
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