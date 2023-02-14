Федеральное агентство новостей №1

7 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Странник
    ох и дебилы кострюлеголовые.....Петиция на сайте ...
  • Evgenija Palette
    И что, этот клоун единолично может изменить название целой страны?  (совсем обессилел...).Петиция на сайте ...
  • Alexey Sazonov
    встречное предложение. Назвать Украину в ДИКОЕ ПОЛЕПетиция на сайте ...

Жильцам взорвавшегося в Новосибирске дома власти помогут закрыть ипотеку

Жильцам взорвавшегося в Новосибирске дома власти помогут закрыть ипотеку

В ближайшее время мэрия Новосибирска планирует провести переговоры с банками на предмет признания взрыва газа в многоквартирном доме, происшедшего на прошлой неделе, страховым случаем и основанием для закрытия ипотеки тем, у кого она была оформлена.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх