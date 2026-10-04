Чехия – одна из наиболее непримиримых стран, выступающая за продолжение войны на Украине. Прага во всем поддерживает позицию ЕС по конфликту, аргументируя это тем, что только разгром России принесет в Европу мир Изображение: «Одна Родина» Каким образом поражение в войне антифашистской России и победа профашистской Украины, если бы такое было возможно, пособствовало установлению в Европе мира, непонятно.