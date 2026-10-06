Прилучный сыграет майора, который в одиночку остановил 70 бандитов

Павел Прилучный готовится к премьере 12-серийного детектива «Чужой огород». Его герой — тольяттинский майор Дмитрий Огородников, милиционер, который в 1990-х в одиночку противостоял бандам, наводившим свои порядки вокруг местного автозавода.
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