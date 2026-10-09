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15 фото из сердца Горного Алтая, где люди охотятся с беркутами

15 фото из сердца Горного Алтая, где люди охотятся с беркутами

Дарья Лукьянова Снимки Клэр Томас, которую покорил монгольский Алтай.   Британская фотожурналистка Клэр Томас ездила в зоны конфликтов, снимала горящие нефтяные скважины в Ираке и лагеря изгнанных женщин в Гане.

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