Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

По его словам, в воскресенье ожидается резкое похолодание После тёплых дней в пятницу и субботу с максимальной температурой до восьми-девяти градусов в воскресенье ожидается резкое похолодание, сообщил сегодня в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
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