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Ксения Ермоленко стала женой Павла Табакова спустя пять лет после знакомства на «Кинотавре»

Ксения Ермоленко стала женой Павла Табакова спустя пять лет после знакомства на «Кинотавре»

Павел Табаков женился на своей пиар-директоре Ксении Ермоленко. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной сообщил о свадьбе вместе с избранницей: супруги опубликовали фотографии с обручальными кольцами.

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