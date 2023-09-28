Bloomberg: НАТО создаст сеть морских датчиков из-за ЧП на "Северных потоках"

Североатлантический альянс намерен разработать технологии, которые позволят странам — членам организации в режиме реального времени отслеживать подозрительную деятельность около подводных объектов критической инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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