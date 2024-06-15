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В уголовном деле об убийстве шестилетнего мальчика появился новый фигурант

В уголовном деле об убийстве шестилетнего мальчика появился новый фигурант

Новый фигурант появился в деле об убийстве шестилетнего мальчика в приемной семье Екатеринбурга.Следком по Свердловской области сообщили, что им стал молодой человек – 21 летний племянник опекуна ребенка.

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