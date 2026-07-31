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Мостовой о Даку: «Его берут в «Спартак» основным или запасным? Угальде наверняка не захочет сидеть на скамейке. Мирлинд – хороший нападающий для РПЛ»

Бывший полузащитник « Спартака » Александр Мостовой прокомментировал возможный переход в клуб нападающего «Рубина» Мирлинда Даку .

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