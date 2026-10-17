Саудовская Аравия: по состоянию на раннее утро рейсы задерживались или перенаправлялись в международный аэропорт Даммам имени короля Фахда (DMM/OEDF) из-за активности противовоздушной обороны в регионе.
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