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Как Украина сама у себя торговый флот украла

Как Украина сама у себя торговый флот украла

Когда наши войска освободят Одессу, вместе с палачами Дома профсоюзов следует предать суду и лиц, причастных к этому преступлению века.

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Комментарии
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Валерий
Пидоры хохляцкие до чего дотянутся своими ручонками загребущими все испоганыт !!!
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