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Тюремщики сообщили о доставке заключенным телефонов на квадрокоптерах

Тюремщики сообщили о доставке заключенным телефонов на квадрокоптерах

Злоумышленники улучшают способы доставки запрещенных для хранения вещей в СИЗО и тюрьмы. Такой информацией поделились РИА Новости, ссылаясь на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

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