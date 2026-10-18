Затопление квартиры — одна из самых неприятных и стрессовых ситуаций в жизни собственника. Вода может появиться внезапно: из-за прорыва трубы у соседей сверху, из-за неисправности общедомовых коммуникаций или по вине управляющей компании, которая годами не проводила ремонт.
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